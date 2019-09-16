В Магнитогорске экс-полицейский попал под суд за взятку

В Магнитогорске будут судить бывшего инспектора ППС за получение взятки и превышение полномочий.

В июле этого года он через мать молодого человека, задержанного при закладке наркотиков, получил 110 тыс. руб. - за эти деньги полицейский пообещал не документировать преступление, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Полицейского задержали сразу после получения взятки сотрудники отдела собственной безопасности МВД.

Уголовное дело направлено в суд.