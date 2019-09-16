После приезда Волкера Зеленский отрекся от выборов в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Украинский президент Владимир Зеленский, как и ранее глава МИД Вадим Пристайко, отрекся от от планов даже обсуждать выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса.

Он сделал это неявно, перечислив вопросы, которые планирует обсудить на встрече лидеров "Нормандской четверки". Среди них: решение вопросов окончательного обмена всех на всех и сроков разведения войск. По вопросу выборов он повторил слова спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что сначала Россия должна "вывести свои войска", и, пока это не произойдет, никаких выборов не будет. То есть вернулся на позиции Петра Порошенко о предварительной ликвидации республик Донбасса как условии "урегулирования" конфликта. Хотя тремя днями ранее отмечал, что именно его будет обсуждать на "нормандской" встрече.

Очевидно, что заметная смена риторики произошла после приезда в Киев Волкера, который указал киевским "клиентам", что они должны говорить.

Напомним, в Кремле письменную фиксацию "формулы Штайнмайера" называют условием проведения "нормандской" встречи. Она содержит такой порядок выполнения основной части Минских соглашений: отведение войск, выборы под эгидой ОБСЕ, предоставление особого статуса на временной основе в день выборов, предоставление особого статуса на постоянной после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования, закрепление особого статуса в конституции Украины, передача границы под контроль Киева.