После экспериментального лечения Шумахер покинул парижский госпиталь

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, покинул парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду.

Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи. По его словам, методы лечения спортсмена "окружены завесой тайны", передает ТАСС.

Ранее французское издание Le Parisien сообщило, что больница после прибытия Шумахера превратилась в настоящий бункер, гонщика лечат в условиях повышенной секретности.

По словам Декюжи, известно только, что Шумахеру делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Этот метод должен благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг, пояснил журналист.

Сообщалось, что в больнице Шумахер пришел в сознание. Его навестил Жан Тодт, бывший босс команды Ferrari, за которую выступал Михаэль.

Семикратный чемпион "Формулы 1" получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в конце декабря 2013 года. Шумахер ударился головой о камень. Нейрохирурги старались удалить сгустки крови из мозга спортсмена, но некоторые извлечь не представлялось возможным. В результате наступил паралич, Михаэль потерял возможность говорить. Три месяца он находился в медикаментозной коме, потом проходил множество реабилитационных процедур по всему миру, но особых успехов добиться не удалось.