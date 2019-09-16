В Тюмени из-за найденной гранаты перекрыли улицу

На одной из улиц Тюмени нашли предмет, похожий на гранату, но позже выяснилось, что опасности он не представляет, передает корреспондент Накануне.RU.

Во дворе жилого дома найден предмет, похожий на снаряд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Росгвардии.

"Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления провели спецмероприятия. В настоящее время находка угрозы для населения не представляет", - добавили в пресс-службе.

В пресс-центре областного управления МЧС Накануне.RU сообщили, что "обеспечивают безопасность" ситуации. По некоторым данным, сразу после того, как была сделана находка, улицу, на которой это произошло, оцепили.