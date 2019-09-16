08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (2014) | Фото: newseek.org

Украинские раскольники продолжают судебные тяжбы вокруг ликвидации киевского "патриархата"

На Украине раскольники продолжают споры из-за вопроса о ликвидации киевского "патриархата" (КП), так что судья в этом деле даже взял самоотвод.
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Напомним, в начале сентября Окружной административный суд Киева запретил Богдану Яременко из раскольнической "единой церкви", он же "митрополит Иоанн", совершать любые действия по ликвидации КП, а также распоряжаться его имуществом.

На днях стало известно, что тот же суд признал отмену уставов КП Минкультом незаконной, полностью удовлетворив иск КП.

КП выступил с заявлением, что правда пробивает себе дорогу, а сам он является "прочной духовной основой независимой Украины" и "везде и повсюду возвещает правду".

В ответ юридическая служба "единой церкви" заявила, что судебного решения, которое признает ликвидацию КП незаконной, не существует, а решение суда носит временный характер и "вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу".

Однако там отмечают, что даже временный запрет захватывать имущество КП является незаконным и будет обжалован. Потому что там считают, что лидер КП Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", уже ликвидировал КП, когда подписал некую бумагу во время объединительного собрания раскольников 15 декабря 2018 года.

Филарет же настаивает на том, что его обманули, а КП как общественную организацию и юридическое лицо никто не ликвидировал, что в мае подтвердил и Минкульт. Он также утверждает, что цель его оппонентов - отобрать у него все имущество.

Судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий, рассматривающий это дело, взял самоотвод и написал заявления в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру о вмешательстве юриста Филарета Неонилы Ткаченко в процесс осуществления правосудия. Он указал, что указом Филарета Ткаченко была назначена руководителем юротдела КП, хотя она уже дважды подавала в суд заявления о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора.

В "единой церкви" победно заявили, что Филарет давит на суд, но неправда все равно разоблачается.

Какое решение и когда вынесет суд, предсказать сложно. По-видимому, судебные споры за имущество КП будут продолжаться еще долго, а тесное переплетение церковных вопросов с юридическими и политическими способны преподнести немало сюрпризов.

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Украинские раскольники продолжают судебные тяжбы вокруг ликвидации киевского "патриархата"

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Теги: Украина, церковь, раскол



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