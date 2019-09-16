На Среднем Урале будут судить молодого человека, который выбросил из окна новорожденного младенца

В Североуральске будут судить молодого человека, который выбросил из окна ребенка своей знакомой.

Вечером 6 июня этого года обвиняемый был в гостях у своей знакомой в пьяном виде, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Женщина ушла в магазин - в это время пьяный мужчина решил выбросить мальчика, который родился в марте этого года, из окна. По счастливой случайности рядом под окнами оказался случайный прохожий - мужчина, услышав звон разбитого стекла, поймал упавшего ребенка на руки.

Уголовное дело направлено в суд.