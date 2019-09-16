В центре вирусологии под Новосибирском произошли взрыв и пожар

В наукограде Кольцово Новосибирской области произошёл взрыв в одном из лабораторных корпусов центра вирусологии "Вектор". На предприятии находятся коллекции опаснейших вирусов, в частности - лихорадки Эбола, оспы, чумы, сибирской язвы и т.д.

По сообщениям Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, взрыв, а затем пожар произошли на четвёртом этаже здания. Известно об одном пострадавшем.

Сейчас поблизости работают несколько пожарных расчётов.