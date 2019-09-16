В Югре из-за севшего на мель теплохода возбуждено уголовное дело

Из-за севшего на мель теплохода "Метеор-282" возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По информации следствия, инцидент произошел 14 сентября, около 11.35. Судно "Метеор-282", принадлежащее "Северречфлоту" село на мель на 828 километре в Октябрьском районе Югры. Теплоход выполнял рейс "Березово - Ханты-Мансийск" по реке Малая Обь. На борту судна находилось 60 пассажиров.

В результате столкновения с обмелением за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых госпитализированы в медицинские учреждения, а также поврежден корпус, рулевое управление и винты теплохода.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и капитана теплохода. Кроме того, были истребованы документы, касающиеся правил перевозки пассажиров, технического состояния теплохода, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших пассажиров, устанавливается сумма причиненного ущерба.