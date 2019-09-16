У Тюмени появится новая награда из серебра "за заслуги"

В Тюмени хотят ввести новую награду. Как передает корреспондент Накануне.RU, в гордуму поступило предложение от администрации об учреждении нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью".

Как говорится в пояснительной записке, знак вводится как "форма поощрения граждан за особые заслуги в деятельности во благо Тюмени". Кавалером может стать житель города, имеющий "высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии города Тюмени, в развитии органов местного самоуправления, за совершение героического поступка или иного общественно значимого действия, приведшего к спасению людей, культурных или иных ценностей, предотвращению чрезвычайной ситуации (ее ликвидации) на территории города".

Уже известно, что нагрудный знак будет представлять собой прямоугольник размером 15 x 30 мм из серебра 925 пробы, толщиной в 1,5 мм. При этом вместе с ним награжденному полагается и единовременная денежная премия в размере 25 тыс. руб.

Представлять к награде смогут даже депутаты гордумы, правда только один раз в году, спикер муниципального парламента и глава города могут награждать знаком без ограничений.