08 Октября 2020
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медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Петрозаводске началась бессрочная "итальянская забастовка" сотрудников "скорой помощи"

Медики Петрозаводска начали "итальянскую забастовку". В ней принимают участие 39 фельдшеров и медсестёр, а также 37 водителей. Таким образом, в акции задействовано около 40% персонала местной станции скорой медицинской помощи.
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Масштабная акция протеста началась не внезапно, о её подготовке было объявлено ещё 26 августа. Петрозаводские медики решились пойти на этот шаг из-за "унизительных условий заработной платы" и условий работы в неукомплектованных бригадах, когда не получается оказать медицинскую помощь должным образом.

Как рассказали Накануне.RU в профсоюзе медиков "Действие", за всё это время попыток решения сложившихся проблем власти не предприняли. Напротив, были даже предприняты меры противодействия – в информационном поле звучали успокаивающие заявления о том, что ничего критического не происходит. А от официозных общественных организаций и вовсе звучали обвинительные высказывания с осуждениями "итальянской забастовки".

Давлению при этом подверглась та часть коллектива станции "скорой помощи", которая не участвовала в забастовке и которую под угрозой лишения возможности подработок заставили собрать полтора десятка подписей под обращением, осуждающим акцию коллег.

Более того, по информации профсоюза, якобы были наняты новые сотрудники, не имеющие соответствующих сертификатов. В этой связи "Действие" намерено направить заявление в прокуратуру по поводу работы на "скорой помощи" лиц, якобы не имеющих допуска к работе в выездных бригадах.

Забастовка начата как бессрочная акция, однако профсоюзники уверены, что в ситуацию вмешаются правоохранительные органы, которым готовится обращение по поводу не выполнения обязательств по укомплектованию бригад.

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В Петрозаводске началась бессрочная "итальянская забастовка" сотрудников "скорой помощи"

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Теги: Петрозаводск, забастовка, профсоюз



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