"Он навредил всей команде": Каррера рассказал об инциденте с Глушаковым перед матчем "Спартака" с "Уралом"

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    осенние мужские кроссовки ссылки

Спорт Свердловская область Центральный ФО В России Москва
Массимо Каррера (2018) | Фото: Накануне.RU

"Он навредил всей команде": Каррера рассказал об инциденте с Глушаковым перед матчем "Спартака" с "Уралом"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что однажды команда проиграла "Уралу" по вине полузащитника Дениса Глушакова.

Игра, о которой идет речь, состоялась весной прошлого года в рамках чемпионата России. "Красно-белые" потерпели выездное поражение со счетом 1:2.

В сегодняшнем интервью "Спорт-Экспрессу" Каррера вспомнил обстоятельства того матча. По его словам, команда была недовольна тем, что отправилась в Екатеринбург за два дня до игры. А перед самой встречей, по словам итальянца, "произошел определенный момент, случай, каких раньше никогда не было".

Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока (не был соблюден лимит на легионеров, - прим. Накануне.RU)... Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен еще один русский, я поставил Глушакова. Не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде", - признался Массимо Каррера.

Напомним, итальянский специалист был уволен из "Спартака" в октябре прошлого года. А недавно команду покинул и Денис Глушаков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Он навредил всей команде": Каррера рассказал об инциденте с Глушаковым перед матчем "Спартака" с "Уралом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Глушаков, Каррера, Спартак, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.12.2018 14:57 Мск Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может снова поработать в России
Ранее 30.11.2018 12:57 Мск Кононов: происшествие с Глушаковым сказалось на игре "Спартака"
Ранее 30.11.2018 07:45 Мск На капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова во время матча пытался напасть болельщик
Ранее 12.11.2018 14:21 Мск Олег Кононов официально возглавил московский "Спартак"
Ранее 31.10.2018 08:59 Мск СМИ: "Спартак" договорился с Кононовым о контракте, а тот уже сформировал свой штаб
Ранее 29.10.2018 14:14 Мск Валерий Карпин может вновь возглавить "Спартак"
Ранее 24.10.2018 14:27 Мск Олег Кононов готов возглавить "Спартак" после отставки Массимо Карреры
Ранее 24.10.2018 10:43 Мск Глушаков и Ещенко не полетели со "Спартаком" на матч против "Рейнджерс"
Ранее 22.10.2018 14:03 Мск Глушаков и Ещенко вернулись из дубля "Спартака" после отставки Карреры
Ранее 22.10.2018 12:15 Мск СМИ назвали Черчесова основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака"
Ранее 22.10.2018 11:15 Мск Совет директоров "Спартака" уволил Карреру с поста главного тренера
Ранее 21.10.2018 21:24 Мск Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время покинет свой пост

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети