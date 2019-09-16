"Он навредил всей команде": Каррера рассказал об инциденте с Глушаковым перед матчем "Спартака" с "Уралом"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что однажды команда проиграла "Уралу" по вине полузащитника Дениса Глушакова.

Игра, о которой идет речь, состоялась весной прошлого года в рамках чемпионата России. "Красно-белые" потерпели выездное поражение со счетом 1:2.

В сегодняшнем интервью "Спорт-Экспрессу" Каррера вспомнил обстоятельства того матча. По его словам, команда была недовольна тем, что отправилась в Екатеринбург за два дня до игры. А перед самой встречей, по словам итальянца, "произошел определенный момент, случай, каких раньше никогда не было".

"Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока (не был соблюден лимит на легионеров, - прим. Накануне.RU)... Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен еще один русский, я поставил Глушакова. Не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде", - признался Массимо Каррера.

Напомним, итальянский специалист был уволен из "Спартака" в октябре прошлого года. А недавно команду покинул и Денис Глушаков.