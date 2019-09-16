Чемезов опроверг существование "Политбюро 2.0" в окружении Путина

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов опроверг существование "Политбюро 2.0".

В интервью РБК глава госкорпорации назвал информацию о коллегиальном принятии решений "ближним кругом" президента РФ глупостью.

Чемезов добавил, что такие сообщения всегда вызывают у него улыбку. Он отметил, что Владимир Путин советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельностью "Ростеха".

В июне в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" сообщалось, что старые друзья российского президента Владимира Путина увеличили свое политическое влияние за последние два года.

Эти люди регулируют ключевые отрасли экономики и согласовывают важнейшие кадровые назначения. По словам экспертов, это связано с ухудшением отношений с Западом и борьбой за транспортную инфраструктуру.

В политбюро входят люди ближнего круга Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния, причем их формальные позиции в государстве "важны, но не являются определяющими при оценке политического влияния", говорится в докладе, который основан на результатах неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит.