08 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области бывший ОМОНовец получил "условку" за спарринг, после которого новобранец стал инвалидом

Бывшего командира отделения первого оперативного взвода второй оперативной роты ОМОНа наказали за травмы, которые получил кандидат с сотрудники отряда Иван Г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 24 ноября 2014 г. 25-летний Иван Г. получил тяжелую черепно-мозговую травму во время занятий по рукопашному бою. Испытание он должен был пройти для того, чтобы доказать, что может служить в элитном подразделении. Во время поединка тогда еще действующий командир отделения стал избивать оппонента ногами и руками по голове и телу, и тот упал на землю. После спарринга бойцу стало плохо, его на "скорой" доставили в ОКБ №2 и выполнили экстренную операцию на головном мозге. Закрытая черепно-мозговая травма привела к кровоизлиянию в мозг. Потерпевший признан инвалидом первой группы. После того, как тюменец получил травму, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать.

Суд приговорил командира отделения к четырем годам условно с таким же испытательным сроком. Ему два года нельзя занимать должности начальствующего состава в органах внутренних дел.

Иван Г.(2019)|Фото: vk.com

Пострадавший до и после травмы

Добавим, похожая история произошла с Владиславом Е., который хотел стать сотрудником областного управления ФСИН, однако также пострадал во время "вступительного экзамена". 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга парень получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы. В апреле 2018 г. его дело вернули в прокуратуру. Позже суд наказал инициатора спарринга тремя годами условно с таким же испытательным сроком.

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В Тюменской области бывший ОМОНовец получил "условку" за спарринг, после которого новобранец стал инвалидом

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Теги: Иван Г., ОМОН, спарринг, суд



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Ранее 19.12.2019 12:58 Мск В Тюменской области остался в силе приговор экс-омоновцу за спарринг, после которого новобранец стал инвалидом

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Ранее 05.02.2019 07:57 Мск Дошло до суда дело о спарринге в тюменском ОМОНе, из-за которого новобранец стал инвалидом

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