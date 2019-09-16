Глава управления культуры Екатеринбурга покинула свой пост

Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула свой пост.

Напомним, ранее стало известно, что чиновница переходит на работу во МХАТ им. Горького. Сообщалось, что она займет должность заместителя художественного руководителя – исполнительного директора.

В должности главы управления культуры Татьяна Ярошевская проработала около 15 лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, в настоящее время информация о ней уже удалена из соответствующего раздела на сайте администрации Екатеринбурга. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель начальника управления Елена Трофимова.

Ранее известный писатель Захар Прилепин рассказал Накануне.RU, что не удивлен появлением Ярошевской во МХАТе, поскольку она состоит в дружеских отношениях с худруком театра Эдуардом Бояковым.