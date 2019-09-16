08 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: www.eremont.ru

В рамках "антитеррора" за тюменскими мечетями, храмами, пятидесятниками и кришнаитами установят видеоконтроль 

В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в Тюмени, за всеми религиозными объектами установят видеоконтроль с возможностью 30-дневного архивирования данных. Как передает корреспондент Накануне.RU, инициатива поступила на рассмотрение в городскую думу.

В докладе отмечено, что видеосистемы с базой хранения видеопотока не установлены в "Обществе сознания Кришны", в помещении по улице Сенная, дом 15, а также не хватает камер в Свято-Троицком мужском монастыре.

В 2019 году системой архивирования данных успели оснастить молитвенный дом "Церкви "Благая весть" христиан веры евангельской пятидесятников Тюмени", а также мечеть им. Абубакр.

Все объекты религиозного культа должны быть оснащены прожекторами, а также физической охраной и системой оповещения и эвакуации. Всего в списке 68 мест и объектов.

Впрочем, в кришнаитской общине заявили, что видеонаблюдение за объектами уже ведется, а камеры на Сенной, 15 установлены давно.

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В рамках "антитеррора" за тюменскими мечетями, храмами, пятидесятниками и кришнаитами установят видеоконтроль 

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Теги: видеонаблюдение, храм, мечеть



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