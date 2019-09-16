В Сургуте граффити в честь пилотов "Уральских авиалиний" стало частью проекта "Портрет памяти"

В Сургуте презентовали граффити в честь пилотов "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, без жертв посадивших самолет в кукурузном поле. Работа украсила фасад многоэтажки по адресу Мира, 34 в Сургуте. Свои подписи на ярком арт-объекте оставили почетные гости мероприятия – исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, генеральный директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина, заместитель главы Сургута Владимир Шмидт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Портрет пилотов на фасаде дома стал частью федеральной граффити-акции "Портрет памяти", которую реализуют Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР). Поддержку проекту выразило федеральное министерство строительства.

"Капитальный ремонт преображает наши города. За пять лет работы новый облик получили многие улицы. Очередной пример – мурал, который мы открыли в Сургуте. Увековечить память о людях, которые совершили подвиг, показать, что наша страна богата героями – вот главная задача проекта", – рассказала Мамонова.

Сургут стал вторым городом России, который откликнулся на акцию "Портрет памяти". Художники из Самары Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич уже известны по своей работе в честь победы сборной России над Испанией, где изображены Артем Дзюба, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев и его знаменитая нога. Все работы в Сургуте выполнялись на спонсорские деньги. Шмидт отметил, что власти постарались в короткие сроки решить все организационные вопросы, чтобы художники могли беспрепятственно творить.

"В планах – подхватить эту идею на муниципальном уровне. В Сургуте много не оформленных фасадов, а в стране – огромное количество достойных людей, которые могут украсить стены", – отметил заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

На воплощение идеи художникам потребовалось около недели и более 300 баллончиков краски. Мурал выполнен в стиле поп-арт и занимает всю торцевую часть девятиэтажного дома. Украшает изображение знаменитая фраза бортпроводника самолета Дмитрия Ивлицкого.

Преображение Сургута с помощью граффити идёт и по муниципальной программе "Бюджет Сургута Online". Город поддерживает молодых художников, которые оформляют объекты коммунальной инфраструктуры: трансформаторные будки, станции, фасады домов, заборы. Масштабный граффити-проект начинается на набережной около СурГУ.

Напомним, ранее Юсупов, выступая в "Вечернем Урганте", отметил, что если бы про поступок экипажа снимали кино, роль его командира мог бы сыграть очень похожий на Юсупова Егор Бероев.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП.

Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили Airbus без шасси, не допустив жертв. Им присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.