В Кургане сняли ограничение для движения машин по Омской улице

Подрядчик "Водного союза" выполнил все необходимые работы по укладке чернового покрытия на улице Омской, все ограничения для движения транспорта сняты.

Сейчас рабочие приступят к укладке финишного слоя асфальтобетона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

На Омской заменили километровый участок напорного канализационного коллектора, провели его опрессовку и засыпку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, все лето на Омской улице проводился капитальный ремонт напорного канализационного коллектора, из-за работ движение автотранспорта осуществлялось только по одной полосе.