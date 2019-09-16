08 Октября 2020
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администрация Тюмени, Тюменская городская дума (2018) | Фото: Накануне.RU

Пресс-служба администрации Тюмени получит больше власти и самостоятельности 

Пресс-служба города Тюмени получит статус комитета – самостоятельного органа в составе администрации, и перестанет быть частью административного департамента. Как передает корреспондент Накануне.RU, подобная инициатива поступила в профильную комиссию гордумы и будет рассмотрена на ближайшем заседании.

В частности, в пояснительной записке говорится, что пресс-служба города, которую сейчас возглавляет бессменная руководитель Гульнара Сидоркина, в современных условиях нуждается в расширенных полномочиях.

"В современных условиях активного развития сферы информации и информационных технологий, роль пресс-службы администрации города Тюмени в осуществлении указанной деятельности и значимость общественных отношений, участником которых она является, постоянно возрастают. Работа связана с непосредственным взаимодействием с главой города Тюмени, отраслевыми и территориальными органами, а также носит межотраслевой характер и не может ограничиваться пределами компетенции административного департамента", - говорится в документах.

Отметим, что статус комитета предполагает прямое подчинение главе города.

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Пресс-служба администрации Тюмени получит больше власти и самостоятельности 

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Теги: пресс-служба, комитет, Гульнара Сидоркина



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