08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Айварас Абромавичус (2016) | Фото:

Директор "Укроборонпрома" обматерил депутата Рады

Недавно назначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в личной переписке нецензурно обвинил во лжи депутата Рады Александра Дубинского. Поводом послужила публикация Дубинского, в которой он назвал Абромавичуса "бизнес-партнером Путина", поскольку, согласно декларации, тот владеет акциями Lobiu Sala AB (Швеция) - акционера холдинга East Capital, который инвестирует средства в "Газпром" и "Сбербанк России", а также владеет 4,45% акций российского банка "Санкт-Петербург", миноритарным акционером которого являлся Владимир Путин.

Дубинский признал, что никогда не публикует личные переписки, но это особый случай, к тому же Абромавичус ранее сам публиковал свои переписки с другими людьми.

"Хамов надо учить", - написал Дубинский.

Любопытно,что литовец Абромавичус призвал Дубинского учиться читать по-русски.

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Директор "Укроборонпрома" обматерил депутата Рады

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Теги: Украина, Айварас Абромавичус, Укроборонпром



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