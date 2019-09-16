Директор "Укроборонпрома" обматерил депутата Рады

Недавно назначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в личной переписке нецензурно обвинил во лжи депутата Рады Александра Дубинского. Поводом послужила публикация Дубинского, в которой он назвал Абромавичуса "бизнес-партнером Путина", поскольку, согласно декларации, тот владеет акциями Lobiu Sala AB (Швеция) - акционера холдинга East Capital, который инвестирует средства в "Газпром" и "Сбербанк России", а также владеет 4,45% акций российского банка "Санкт-Петербург", миноритарным акционером которого являлся Владимир Путин.

Дубинский признал, что никогда не публикует личные переписки, но это особый случай, к тому же Абромавичус ранее сам публиковал свои переписки с другими людьми.

"Хамов надо учить", - написал Дубинский.

Любопытно,что литовец Абромавичус призвал Дубинского учиться читать по-русски.