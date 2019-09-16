Захарова рассказала, чем занимался Смоленков в посольстве в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

В интервью Telegram-каналу "Расстрига" дипломат сказала, что лично Смоленкова не знала.

По словам Захаровой, из "личностных оценок сослуживцев" о Смоленкове ей известно, что он занимался хозяйственными вопросами.

Ранее Захарова заявила, что Москва запросила Интерпол о местоположении Смоленкова. Организация в ответ на просьбу подтвердить получение российского запроса о якобы информаторе американских спецслужб посоветовал обратиться к "соответствующим национальным органам".

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. По данным телекомпании CNN, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

"Ведомости" писали, что предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.