08 Октября 2020
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флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Канатную дорогу в Екатеринбурге могут построить по французскому проекту

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье предложил властям уральской столицы проект канатной дороги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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На совещании в мэрии Коффинье отметил, что проект разработан французской компанией и был представлен на международной выставке "Иннопром-2019", где имел положительные отклики.

"Данный проект предполагает строительство канатной дороги наземного расположения, что наименее затратно в сравнении с подземным строительством. По нашему мнению, он мог бы отлично расположиться от аэропорта Кольцово до ближайшей станции екатеринбургского метрополитена", - заявил генеральный консул Франции.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов заметил, что представленный проект интересный, но требует детального рассмотрения.

"Для нас важно понимать рентабельность проекта. Мы смотрим на опыт Нижнего Новгорода, где подобный вид транспорта уже функционирует и, на наш взгляд, там пока не все гладко. Как точка развлекательного и туристического притяжения проект имеет право на воплощение, но он должен приносить городу деньги. Мы готовы рассматривать проект, не обманывая ни себя, ни французских коллег. Я обязательно передам предложение главе Екатеринбурга (Александру Высокинскому, - прим.), после чего специалисты смогут изучить практичность и необходимость такого вида транспорта в уральской столице. Скорее всего, подключим население для общественного обсуждения", - прокомментировал Алексей Бубнов.

коллаж, Высокинский, канатная дорога, химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Пьера-Алэна Коффинье, консульство Франции готово оказывать любую поддержку в плане взаимовыгодного сотрудничества Екатеринбурга и городов европейской страны. В итоге стороны обменялись памятными подарками и договорились о продолжении сотрудничества.

Напомним, о том, что в уральской столице может появиться канатная дорога, стало известно в конце прошлого года - ее предлагали в качестве альтернативы трамваям, троллейбусам, автобусам и метро. Оригинальное решение одной из главных проблем мегаполиса, где наземный транспорт постоянно стоит в дорожных пробках, предложил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами в преддверии форума "Города России 2030: цифровое будущее".

По замыслу градоначальника, в Екатеринбурге можно построить линии канатной дороги, соединяющие станцию метро "Ботаническая" с жилыми районами Академический и Химмаш. При этом "воздушка" должна обойтись дешевле организации трамвайного движения.

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Канатную дорогу в Екатеринбурге могут построить по французскому проекту

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Теги: канатная дорога, Франция, проект, Екатеринбург



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