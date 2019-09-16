У пермяка могут забрать Porsche Cayenne за долги перед департаментом земельных отношений

Пермяк может лишиться дорогостоящего спортивного кроссовера за долги перед городским департаментом земельных отношений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По информации ведомства, мужчина не исполнял условия договора аренды земельного участка и задолжал департаменту более 3 млн руб. Исполнительное производство о взыскании долга находится в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Требования исполнительного документа пермяк проигнорировал, в добровольном порядке решение суда не исполнял.

Пристав-исполнитель выяснил, что должнику принадлежит автомобиль Porsche Cayenne. Транспортное средство приставы нашли во время рейда в рамках акции "Долги проехать не дадут". Машину арестовали - она оставлена под ответственное хранение владельцу. Решить финансовые вопросы и погасить долг пермяк должен в течение 10 лет, иначе его Porsche Cayenne обретет нового владельца.