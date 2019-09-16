08 Октября 2020
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Киев Евромайдан флаг Украины (2013) | Фото: Накануне.RU

Глава офиса Зеленского заявил, что оппозиция готовит дестабилизацию в стране

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что еще до конца года оппозиционные силы могут организовать дестабилизацию в стране. Об этом он сказал "BBC Украина".
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Как сообщало Накануне.RU, в конце августа депутат Рады Елизавета Богуцкая из "Слуги народа" написала кому-то в телефоне, что на декабрь Петр Порошенко готовит путч и переворот.

Богдану задали вопрос, правда это или нет, и он ответил, что не хочет использовать слово "переворот", но дестабилизация - да.

Напомним, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными Олег Сенцов сегодня заявил, что ситуация в стране его печалит - все воюют со всеми.

"Это действительно шокирующая, но правда", - прокомментировала слова Сенцова экс-вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

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Глава офиса Зеленского заявил, что оппозиция готовит дестабилизацию в стране

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Теги: Украина, Андрей Богдан



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