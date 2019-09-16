Дефицит врачей в Красноуральске ликвидируют: специалистов обещают обеспечить жильем

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков совершил рабочую поездку в Красноуральск, в ходе которой встретился с коллективом и руководством городской больницы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в числе вопросов, озвученных сотрудниками медучреждения, были дефицит кадрового состава – врачебного и среднего медицинских звеньев, и, как следствие, высокий коэффициент совместительства, а также износ зданий и оборудования больницы. По словам замгубернатора, каждое из обращений будет рассмотрено самым внимательнейшим образом.

Так, по нескольким вопросам прямо в ходе рабочей поездки были озвучены пути их решения. Кроме этого, руководству больницы и муниципалитета даны соответствующие поручения, в том числе, направленные на решение кадровой проблемы.

"Мы проговорили вопросы, связанные с упорядоченностью системы целевого набора и дополнительных стимулов для "целевиков". Условия для этого здесь усилиями местной администрации при содействии градообразующего предприятия прорабатываются основательно. К примеру, если сегодня сюда приедет врач, он будет обеспечен жильем максимум в течение нескольких недель. Рассчитываем, что руководство больницы усилит свою работу с теми, кто учится на целевом наборе и готовится к выпуску. Это позволит существенно снять проблему с кадровым дефицитом", - заявил Павел Креков.

Укомплектованность городской больницы средним медперсоналом на сегодняшний день также прорабатывается: как рассказала президент региональной ассоциации средних медработников, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью в УрФО и Свердловской области Ирина Левина, областным медицинским колледжем с этого года организовано профессиональное обучение при красноуральской городской больнице. Уже набрана учебная группа из 20 студентов, которые в скором времени смогут прийти в профессию. Креков отметил, что такой способ обучения медсестер на местах областной минздрав "возьмет на вооружение" для внедрения в других муниципалитетах.

Во время разговора замгубернатора с коллективом врачи озвучили опасение, не скажется ли на зарплатах узких специалистов акцент в развитии первичного медицинского звена. В ответ Павел Креков заверил, что никакой диспропорции быть не должно.