Дефицит врачей в Красноуральске ликвидируют: специалистов обещают обеспечить жильем

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Павел Креков, рабочая поездка в Красноуральск (2019) | Фото: Информационный портал Свердловской области

Дефицит врачей в Красноуральске ликвидируют: специалистов обещают обеспечить жильем

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков совершил рабочую поездку в Красноуральск, в ходе которой встретился с коллективом и руководством городской больницы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в числе вопросов, озвученных сотрудниками медучреждения, были дефицит кадрового состава – врачебного и среднего медицинских звеньев, и, как следствие, высокий коэффициент совместительства, а также износ зданий и оборудования больницы. По словам замгубернатора, каждое из обращений будет рассмотрено самым внимательнейшим образом.

Так, по нескольким вопросам прямо в ходе рабочей поездки были озвучены пути их решения. Кроме этого, руководству больницы и муниципалитета даны соответствующие поручения, в том числе, направленные на решение кадровой проблемы.

Павел Креков, рабочая поездка в Красноуральск(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

"Мы проговорили вопросы, связанные с упорядоченностью системы целевого набора и дополнительных стимулов для "целевиков". Условия для этого здесь усилиями местной администрации при содействии градообразующего предприятия прорабатываются основательно. К примеру, если сегодня сюда приедет врач, он будет обеспечен жильем максимум в течение нескольких недель. Рассчитываем, что руководство больницы усилит свою работу с теми, кто учится на целевом наборе и готовится к выпуску. Это позволит существенно снять проблему с кадровым дефицитом", - заявил Павел Креков.

Павел Креков, рабочая поездка в Красноуральск(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

Укомплектованность городской больницы средним медперсоналом на сегодняшний день также прорабатывается: как рассказала президент региональной ассоциации средних медработников, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью в УрФО и Свердловской области Ирина Левина, областным медицинским колледжем с этого года организовано профессиональное обучение при красноуральской городской больнице. Уже набрана учебная группа из 20 студентов, которые в скором времени смогут прийти в профессию. Креков отметил, что такой способ обучения медсестер на местах областной минздрав "возьмет на вооружение" для внедрения в других муниципалитетах.

Во время разговора замгубернатора с коллективом врачи озвучили опасение, не скажется ли на зарплатах узких специалистов акцент в развитии первичного медицинского звена. В ответ Павел Креков заверил, что никакой диспропорции быть не должно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дефицит врачей в Красноуральске ликвидируют: специалистов обещают обеспечить жильем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Красноуральск, врачи, дефицит, Креков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети