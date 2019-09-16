08 Октября 2020
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Общество В России
копилка деньги финансы свинья (2008) | Фото: slovnet.ru

Россияне рассказали, при каком уровне дохода комфортно копить деньги

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать откладывать деньги.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Так, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35-45 тыс. рублей. 27,1% респондентов назвали сумму минимум 45 тыс. рублей, а 20,9% - 55 тыс. рублей.

Согласно исследованию, 59% населения не имеют вообще никаких сбережений. Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это нерегулярно.

Как сообщалось, падение реальных доходов жителей России привело к тому, что граждане страны начали расходовать накопления и брать взаймы у банков.

Между тем, реальные располагаемые доходы жителей России в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%, тогда как ранее называлась цифра в 12%.

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Россияне рассказали, при каком уровне дохода комфортно копить деньги

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Теги: накопления, россияне



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