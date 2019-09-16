Экс-главу управы города Тюмени признали виновным, но он отделался штрафом

Бывший глава ЦАО города Тюмени Сергей Польянов останется на свободе. Как передает корреспондент Накануне.RU, так решил Центральный районный суд, приговорив экс-чиновника к штрафу в размере 300 тыс. руб. и наложив на него запрет занимать определенные должности на 4 года. При этом ряд обвинений был снят за истечением срока давности по эпизодам, штраф платить в казну он не будет.

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Напомним, что экс-главу управы обвинили во взяточничестве, но статью переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. Государственный обвинитель требовал для Польянова четыре года лишения свободы, при этом сам обвиняемый раскаивался и просил оставить его на свободе, заявив на суде, что он многое обдумал и не считает себя "потерянным для общества".

Отметим, что суд признал доказанными махинации с торгами с компанией "Велес" и рядом других подрядчиков. Говоря о мягком наказании в приговоре было учтено, что экс-чиновник сам сдался ФСБ и написал явку с повинной, раскаявшись, при этом было учтено наличие у него одинокой пожилой матери.