Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов не уйдет в отставку

Источник опроверг отставку первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Ранее в СМИ появились публикации, что он покинет свой пост, якобы став жертвой "тюменского клана" в правительстве области. Однако источник Накануне.RU связал слухи с тем, что первый замгубернатора находится в отпуске.

Уже 18 сентября Орлов будет работать на Тюменском нефтегазовом форуме, куда приедет министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.