Протестный митинг в Екатеринбурге пытаются запретить из-за фестиваля, проводящегося в другой день

На Урале власти, вероятно, отрабатывают новую стратегию борьбы с акциями протеста. Отсутствие согласования оппозиционных митингов из-за того, что площадки в центре города внезапно оказываются заняты другими мероприятиями – давно не новость. Однако сейчас левые активисты столкнулись с тем, что их уведомление отклонили из-за фестиваля "Осень уральского следопыта", намеченного... на неделю ранее.

Член организации "Левое социалистическое движение" Игорь Филиппов рассказал Накануне.RU, что коалиция левых сил города намеревается 28-го сентября провести шествие против социально-экономической политики власти, в частности, по вопросам повышения пенсионного возраста и по поводу изменения продолжительности рабочей недели.

"В прошлом году, например, акции против пенсионной реформы не согласовывались потому, что кто-то постоянно подавал заявления раньше уведомителей. Утром приходишь – и всё равно оказывается какой-то другой заявитель", – рассказал Игорь Филиппов.

Активисты выбрали дату, поскольку в этот день никаких мероприятий в городе не планировалось. Но заявители готовились, заранее ожидая проблем с согласованием этой акции и поэтому подали уведомление ещё ночью.

Однако даже это не помогло. Сейчас властями используется тактика культурно-массовых мероприятий, которые не подпадают под закон о публичных мероприятиях. Первый подобный случай, как напомнил активист ЛСД, произошёл ещё 6 сентября. Тогда должна была пройти ежемесячная акция в защиту политзаключённых, но оказалось, что на месте акции проходит фестиваль патриотизма, причём в течение шести дней были задействованы разные площадки города по всему центру. Весь центр был закрыт, но фактически этого фестиваля не было.

"Мы выпустили это уведомление и нам не предоставили информацию, что в это время ожидается фестиваль "Осень уральского следопыта". Но он проводится 21 числа, а никак не 28-го. Но мы боимся, что есть какое-то секретное постановление чиновников, по которому он неделю проводится, несмотря на то, что фактически (и у них на сайте написано) он будет проходить всего один день. Это какая-то новая технология, не знаю, что с этим делать. Мы, скорее всего, подаём в суд", – подчеркнул Игорь Филиппов.

Левая коалиция намерена судиться для того, чтобы всё же добиться от властей согласования шествия, параллельно будут обдумываться варианты c другими площадками, но вариант проведения митинга на окраине города будет рассматриваться только в самую последнюю очередь.