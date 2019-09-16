08 Октября 2020
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На свалке напротив городской администрации в Арамиле выросла конопля (2019) | Фото: vk.com/aramil_onlain

Возле администрации уральского города выросла конопля размером с человеческий рост

Прямо напротив администрации уральского города Арамиль выросла конопля. Об этом Накануне.RU рассказал один из местных жителей.

Несколько кустов растения появились во дворе здания на улице 1 Мая: мусор тут остался после ремонта, однако вывозить его никто не стал. В итоге еще летом свалка начала зарастать коноплей, а к сентябрю кусты успели "вытянуться" до размеров человеческого роста.

В соцсетях уже появились фото "плантации".

На свалке напротив городской администрации в Арамиле выросла конопля(2019)|Фото: vk.com/aramil_onlain

Напомним, совсем недавно кусты конопли обнаружили возле приемной "Единой России" в уральском городе Асбест.

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Возле администрации уральского города выросла конопля размером с человеческий рост

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Теги: Арамиль, конопля, администрация



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