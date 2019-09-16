Возле администрации уральского города выросла конопля размером с человеческий рост

Прямо напротив администрации уральского города Арамиль выросла конопля. Об этом Накануне.RU рассказал один из местных жителей.

Несколько кустов растения появились во дворе здания на улице 1 Мая: мусор тут остался после ремонта, однако вывозить его никто не стал. В итоге еще летом свалка начала зарастать коноплей, а к сентябрю кусты успели "вытянуться" до размеров человеческого роста.

В соцсетях уже появились фото "плантации".

Напомним, совсем недавно кусты конопли обнаружили возле приемной "Единой России" в уральском городе Асбест.