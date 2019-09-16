Филармония выкупила 30 из 31 квартиры в доме, который мешает стройке нового зала

30 квартир из 31 выкуплены в доме, который будет снесен ради строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге. Жильцы последней квартиры "сдались" и тоже пошли на переговоры по выкупу.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил директор филармонии Александр Колотурский. Также выкуплены оба нежилых помещения. По его словам, недвижимость выкупалась по цене выше рыночной.

26-27 сентября Екатеринбург посетят представители архитектурного бюро Захи Хадид, проектировавшего новый зал. Строительные работы начнутся через год, в октябре 2020, закончить их планируется в 2023, хотя ранее власти хотели успеть за пять лет.

"Создалась ситуация, когда мы своей деятельностью поднимаем город в концертном и инфраструктурном пространстве. Концертные залы - зеркало развития городов. У нас просто нет традиции. Рад, что губернатор и правительство это поняли. С новым концертным залом у нас есть шанс войти на равных в евроазиатское пространство. Мы впервые в России провели международный конкурс на новый зал", - заявил Колотурский.

По его словам, в итоге появится не просто концертный зал, а многофункциональное учреждение культуры.

Ранее, напомним, идея сноса жилого дома ради строительства концертного зала была принята горожанами в штыки. Против высказывалась и прокуратура. Однако по мере выкупа квартир накал спал. Для финансирования строительства было создано АНО. Проект будет проведен через процедуру общественных слушаний.