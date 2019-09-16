Юбилейный тюменский нефтегазовый форум так и остался провинциальной тусовкой?

Тюменский нефтегазовый форум, который открывается во вторник, 17 сентября, в Тюмени, соберет более 3 тыс. участников. Однако статусное мероприятие, которое называют главным отраслевым событием в регионе, пройдет без глав крупных нефтегазовых корпораций и ключевых для ТЭКа министров, передает корреспондент Накануне.RU.

Основным спикером на юбилейном Тюменском нефтегазовом форуме станет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Хоть это и престижно, стоит учитывать, что бывший губернатор Ямала был завсегдатаем форума, просто в другом статусе.

Двумя неделями раньше в пресс-релизе организаторов ТНФ в качестве подтвержденных спикеров значились такие фигуры, как первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Александр Фридман и глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов. Теперь на официальном сайте мероприятия их имена отсутствуют.

Среди заявленных гостей накануне открытия форума сейчас можно увидеть губернатора Тюменской области Александра Моора, главу Свердловской области Евгения Куйвашева и нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Первую пятерку спикеров почему-то замыкает заместитель тюменского губернатора Вячеслав Вахрин, знакомый жителям Тюмени по "мусорной реформе".

Представлять компании будут такие фигуры как Александр Дюков – председатель правления "Газпром нефти", который уже неоднократно ранее участвовал в форуме, а также Михаил Карисалов – член правления "СИБУР Холдинг", от "Лукойла" приедет старший вице-президент по добыче Азат Шамсуаров.

Что касается представителей федерального правительства, то компанию Кобылкину составит заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Представлять Администрацию президента будет помощник руководителя АП Кирилл Молодцов.

Впрочем, в пресс-службе губернатора корреспонденту Накануне.RU пояснили, что список спикеров и участников мероприятия еще утрясается, так как основной день форума - 18 сентября, в этот день Моор вместе с Кобылкиным осмотрят выставку и проведут пресс-подход сразу после пленарной сессии.

Также стоит добавить, что на форуме в этот раз, похоже, не будет представлена "визитная карточка" региона – Антипинский НПЗ. В прошлом году о планах развития предприятия рассказывал президент ГК "Новый Поток" (New Stream Group) Дмитрий Мазуров, однако летом 2019 года он был задержан при попытке покинуть страну и сейчас находится в СИЗО, его подозревают в хищении кредитных средств.

Представители нового руководства АНПЗ не смогли подтвердить корреспонденту Накануне.RU свое участие на профильном форуме и попросили оформить вопрос в письменном виде (запрос отправлен). Отметим, что в настоящее время завод находится в процедуре банкротства, совокупный внешний долг которого оценивается в 5 млрд долларов.

Примечательно, что ранее деловые издания уже неоднократно анализировали неудачи форума, отмечая недостаточную статусность мероприятия и слабые лоббистские возможности на фоне более успешного уральского форума "Иннопром", который посещают первые лица государства.