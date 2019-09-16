Содомиты добрались до Харькова, где провели свое первое шествие

В Харькове 15 сентября впервые прошло шествие содомитов и их сторонников. На улицы города было выведено огромное количество полицейских, под защитой которых несколько сотен содомитов прошли свои маршем.

В ходе шествия неонацисты устроили несколько стычек. Двое участников шествия пострадали, около 15 радикалов были задержаны.

Организаторы и власти снова достигли своей цели, поскольку в СМИ это подавалось, что против пропаганды половых извращений протестовали неонацистские маргиналы.