На Южном Урале будут судить мать и сына, которые организовали убийство главы своей семьи

В Челябинской области мать, сын и двое его знакомых предстанут перед судом за убийство мужчины.

Сын хотел убить своего отца, в качестве пособника выступила мать обвиняемого, также были привлечены к преступлению двое знакомых сына, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Убийство произошло в сентябре прошлого года - мужчину застрелили из неустановленного оружия. От полученных травм он скончался в больнице.

Сейчас уголовное дело передано в суд.