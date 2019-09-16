В Сургуте пострадавшие дольщики на этой неделе переедут в арендные дома

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками Сургута и Нефтеюганска. Во время разговора выяснилось, что потерпевшие смогут переехать во временное жилье до 18 сентября, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В Сургуте решения найдены по 10 из 14 объектов, в Нефтеюганске – по трем из пяти. Дольщики, вынужденные арендовать жилье, пожаловались, что медленно притворяют в жизнь решение о предоставлении жилья в арендных и наемных домах. Комарова отметила, что окружное правительство "позволило использовать этот фонд для того, чтобы дольщики, которые пострадали, имели возможность меньше тратить денег на съем жилого помещения до тех пор, пока будет их жилье введено в эксплуатацию".

Такие решения должны были принять и местные власти. По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, такое решение принято. Заявления поступили от 13 человек. Шести семьям жилье предоставят в самое ближайшее время. Наталья Комарова настояла, чтобы ключи от квартир сургутяне получили не позднее 18 сентября. Когда разговор зашел о стоимости аренды, выяснилось, что есть три вида дисконта.

"Все пострадавшие граждане имеют право на 10% стоимости. Предусмотрена 40%-ная скидка на коммунальные платежи для тех, у кого после оплаты ипотечного кредита остается сумма ниже прожиточного минимума, от одного до двух прожиточных минимумов – скидка 25%", - сказал заместитель губернатора Андрей Зобинцев.



Дольщики предлагали рассмотреть решения, которые, на их взгляд, позволят достроить дома. Так, собственники квартир домов №1 и №2 в микрорайоне 31Б (ЖК "Любимый") настаивают на продаже принадлежащей застройщику земли. По словам Жердева, этот вариант обсуждался. Компания "Брусника.Сургут" готова приобрести участки, а застройщик должен был выполнить ряд условий, но до сих пор по непонятным причинам не сделал этого. Большинство пострадавших дольщиков Нефтеюганска высказались за расторжение договоров и возврат денежных средств.

Дольщики и Сургута, и Нефтеюганска предложили рассмотреть возможность снижения процентной ставки по ипотеке. Комарова напомнила, что обратилась с такой просьбой к руководству правления "Сбербанка", однако ответа пока нет.

"Предварительно со мной связывались по этому обращению. Я подтвердила нашу заинтересованность в решении этого вопроса. Меня заверили в том, что мою заявку рассматривают доброжелательно", - сказала губернатор.



Отметим, сегодня обманутые дольщики есть в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе, Нягани, Югорске, Нижневартовске.