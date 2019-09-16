Защитники киосков пытаются отменить правила благоустройства Перми

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
(2007) | Фото: photoline.ru

Защитники киосков пытаются отменить правила благоустройства Перми

Предприниматели Перми подали иск в Пермский краевой суд. Бизнесмены пытаются оспорить правила благоустройства Перми и отменить размещение киосков на придомовых территориях, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на представителя истцов Дмитрия Оксюту, иск похож на тот, что предприниматели подавали в прошлом году. Однако отличия есть по содержанию доводов.

"Если в иске 2018 года основной упор делался на ограничение прав собственности, то в том иске, который был подан сейчас, речь в первую очередь идет о праве на беспрепятственное распространение печатных изданий", - сообщает издание.

Напомним, пермская гордума изменила правила благоустройства. Согласно новым нормам, размещение нестационарных торговых объектов (НТО) запрещено на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Предприниматели через пермский краевой суд добились признания правил незаконными, однако Верховный суд РФ отменил это решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Защитники киосков пытаются отменить правила благоустройства Перми

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: киоски, НТО, благоустройство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.03.2020 15:06 Мск В Перми установлена сумма субсидии владельцам киосков для возмещения части затрат малого бизнеса
Ранее 15.01.2020 15:55 Мск Защитники киосков и пермские власти попытаются досудебном порядке урегулировать вопрос по размещению НТО
Ранее 25.12.2019 19:40 Мск Конституционный суд вынес вердикт, который подтверждает позицию пермской мэрии
Ранее 24.12.2019 16:14 Мск Мэрия Перми: Решение Конституционного суда по киоскам не подвергает сомнению правила благоустройства
Ранее 24.12.2019 10:59 Мск Конституционный суд РФ разрешил пермякам размещать киоски во дворах
Ранее 25.11.2019 13:43 Мск В Пермском бизнес-инкубаторе проводят консультации по участию в электронных торгах на право размещения киосков
Ранее 30.10.2019 16:36 Мск Власти Прикамья - о решении суда по НТО: Оно не отменяет принятые правила благоустройства
Ранее 30.10.2019 14:01 Мск Верховный суд оставил в силе отмену штрафов на размещение НТО в Перми
Ранее 14.10.2019 16:18 Мск За незаконное размещение киосков будут штрафовать
Ранее 23.09.2019 08:59 Мск Власти Перми определились с размером субсидий для владельцев НТО: не более 200 тысяч за киоск

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2019 13:50 Мск Историческую часть Перми очистили от незаконных киосков
Ранее 30.08.2019 10:59 Мск Пермские бизнесмены обратились в Конституционный суд РФ из-за правил размещения НТО
Ранее 29.07.2019 11:39 Мск Власти Перми приводят в порядок НТО Индустриального района: схему размещения киосков могут расширить
Ранее 14.06.2019 08:40 Мск Губернатор Прикамья поручил властям Перми не торопиться с реформой НТО
Ранее 10.06.2019 08:27 Мск Прикамского бизнес-омбудсмена хотят наделить законодательной инициативой
Ранее 04.06.2019 09:39 Мск "Не верим власти". Защитники НТО покинули рабочую группу при прикамском бизнес-омбудсмене
Ранее 23.04.2019 12:59 Мск Около тысячи киосков в Перми не соответствуют правилам благоустройства
Ранее 20.03.2019 09:20 Мск Пермские защитники киосков добиваются встречи с губернатором
Ранее 15.03.2019 12:55 Мск В Перми установили 33 киоска нового типа
Ранее 13.03.2019 11:10 Мск Пермские ТСЖ объединились ради защиты киосков и проведут круглый стол о важности НТО
Ранее 21.02.2019 11:40 Мск Прикамского экс-бизнес омбудсмена спросили о ларьках в Перми
Ранее 15.02.2019 10:20 Мск В Перми активисты просят направить "ненужные" миллионы на выкуп садовых участков
Ранее 11.02.2019 14:48 Мск Возврат в 90-е. В Перми настороженно отнеслись к инициативе вернуть на улицы ларьки
Ранее 21.08.2018 14:26 Мск Депутаты пермской гордумы отложили рассмотрение вопроса о внеочередном сносе нелегальных киосков
Ранее 24.07.2018 12:14 Мск Муниципалитетам Прикамья могут разрешить регулировать размещение киосков правилами благоустройства
Ранее 20.07.2018 14:30 Мск Депутаты Госдумы сочли правомерным запрет размещения киосков в пермских дворах
Ранее 17.07.2018 15:40 Мск В Перми объявлены торги на размещение киосков
Ранее 12.07.2018 08:28 Мск Первый киоск, соответствующий типовому архитектурному решению, заработал в Перми
Ранее 09.07.2018 14:10 Мск Пермская городская дума может оспорить решение краевого суда о киосках
Ранее 09.07.2018 08:30 Мск Пермский краевой суд отменил решение гордумы о запрете киосков на придомовой территории
Ранее 26.06.2018 10:00 Мск Мэрия объявила дату начала торгов на право размещения в Перми киосков
Ранее 21.06.2018 12:45 Мск Депутаты Прикамья во втором чтении приняли закон, увеличивающий штрафы за незаконное размещение киосков
Ранее 30.05.2018 12:30 Мск Власти Прикамья расширили перечень мест для размещения киосков
Ранее 22.05.2018 08:26 Мск УФАС требует от думы Перми отменить запрет НТО на придомовых территориях
Ранее 16.05.2018 08:46 Мск Администрация Перми добавила в схему НТО 200 объектов
Ранее 28.04.2018 11:20 Мск Администрация Перми увеличит количество мест для размещения киосков с питьевой водой
Ранее 26.04.2018 15:17 Мск Жители Перми попросили Путина оставить им во дворах киоски с артезианской водой
Ранее 19.04.2018 11:55 Мск "Извиняюсь за решение фракции". Депутаты Прикамья разругались из-за стократного роста штрафов за размещение киосков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети