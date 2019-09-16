Защитники киосков пытаются отменить правила благоустройства Перми

Предприниматели Перми подали иск в Пермский краевой суд. Бизнесмены пытаются оспорить правила благоустройства Перми и отменить размещение киосков на придомовых территориях, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на представителя истцов Дмитрия Оксюту, иск похож на тот, что предприниматели подавали в прошлом году. Однако отличия есть по содержанию доводов.

"Если в иске 2018 года основной упор делался на ограничение прав собственности, то в том иске, который был подан сейчас, речь в первую очередь идет о праве на беспрепятственное распространение печатных изданий", - сообщает издание.

Напомним, пермская гордума изменила правила благоустройства. Согласно новым нормам, размещение нестационарных торговых объектов (НТО) запрещено на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Предприниматели через пермский краевой суд добились признания правил незаконными, однако Верховный суд РФ отменил это решение.