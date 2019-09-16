Иркутская чиновница, обвиненная в оскорблении тулунцев, уволилась

Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона, написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook.

"Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе", - пояснила свое решение чиновница.

Алашкевич рассказала о нападках на нее и на ее семью, которые начались после распространения аудиозаписи, пишет Infox.ru.

На записи женский голос, который якобы принадлежит Алашкевич, говорил, что на встречу с президентом России в городе Тулун пришли люди с двумя классами образования. И что условия в пунктах временного размещения у пострадавших лучше, "чем в их хлеву". Сама чиновница опровергла подлинность записи.

Напомним, после того, как запись появилась в сети, проверку инициировали региональные власти. Алашкевич была отправлена в отпуск.