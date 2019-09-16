Пушилин призвал страны "Нормандской четверки" ввести санкции против Украины за отказ от Минских соглашений

Германия и Франция, как страны-гаранты Минских соглашений, должны ввести санкции против Украины за ее отказ выполнять взятые на себя обязательства. Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

Как сообщало Накануне.RU, вчера, после обнадеживающих заявлений из Киева, под присмотром спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера глава МИД Украины Вадим Пристайко публично отрекся от планов провести выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса. Вместе с Волкером они подчеркнули, что в военном конфликте виновата Россия, которая сначала должна "вывести свои войска", а без этого никаких выборов не будет. И не будет также никакого особого статуса Донбасса в конституции Украины.

Пушилин же отметил, что предоставление особого статуса и всеобщая амнистия закреплены в Комплексе мер (Минских соглашениях), поддержанном резолюцией Совбеза ООН, и это обязательно к исполнению.

Напомним, после первоначальных заявлений о готовности действовать по "формуле Штайнмайера" на Украине поднялась волна возмущения и обвинений в капитуляции перед Москвой.