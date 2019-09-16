08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2019) | Фото:

Пушилин призвал страны "Нормандской четверки" ввести санкции против Украины за отказ от Минских соглашений

Германия и Франция, как страны-гаранты Минских соглашений, должны ввести санкции против Украины за ее отказ выполнять взятые на себя обязательства. Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
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Как сообщало Накануне.RU, вчера, после обнадеживающих заявлений из Киева, под присмотром спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера глава МИД Украины Вадим Пристайко публично отрекся от планов провести выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса. Вместе с Волкером они подчеркнули, что в военном конфликте виновата Россия, которая сначала должна "вывести свои войска", а без этого никаких выборов не будет. И не будет также никакого особого статуса Донбасса в конституции Украины.

Пушилин же отметил, что предоставление особого статуса и всеобщая амнистия закреплены в Комплексе мер (Минских соглашениях), поддержанном резолюцией Совбеза ООН, и это обязательно к исполнению.

Напомним, после первоначальных заявлений о готовности действовать по "формуле Штайнмайера" на Украине поднялась волна возмущения и обвинений в капитуляции перед Москвой.

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Пушилин призвал страны "Нормандской четверки" ввести санкции против Украины за отказ от Минских соглашений

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения



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