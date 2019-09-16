Уралец напал на полицейского на следующий день после освобождения из колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому мужчине. Его отправили в колонию за нападение на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 20 апреля этого года: на следующий день после своего освобождения из мест лишения свободы пьяный уралец дебоширил у одного из отелей в Железнодорожном районе. На место в срочном порядке были вызваны сотрудники вневедомственной охраны.

Когда стражи порядка приехали, агрессор набросился с кулаками на полицейского-водителя. Злоумышленник нанес ему удары в голову и причинил закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью силовика.

После этого дебошира удалось скрутить и поместить под стражу. Таким образом, на воле он пробыл меньше суток.

Суд вынес свой приговор: 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.