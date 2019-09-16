08 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
скамейка, Парк Победы (2019) | Фото:vk.com &quot;ЧП Курган&quot; Станислав Панихидин

"Свиньи неблагодарные". В Кургане в еще не открытом после ремонта парке вандалы уже сломали новую скамейку

В Кургане неизвестные сломали скамейку в Парке Победы, об этом возмущенные жители города сообщили в социальных сетях.

Стоит отметить, что парк сейчас находится в стадии реконструкции, однако рабочие уже поставили на асфальтированных дорожках новые скамейки. Вандалы решили непременно воспользоваться ситуацией и разломали скамейку.

Возмущенные горожане назвали такой поступок глупым и безответственным.

"Это свиньи неблагодарные делают. В кои-то веки город начали благоустраивать, делают парки, делают улицы, дороги, масштабные ремонт везде территорией, и какие-то сволочи успели сломать. Парк не открыли еще, вы уже все рушите", - возмутилась пользователь Екатерина.

"Разве так можно? Куда полиция наша смотрит? Опять работать будут только по заявлениям, как обычно?", - написала Юлия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в июле этого года неизвестные вандалы на детской площадке в парке Победы испортили старую скамейку, сломав на ней доски, пытались сломать круглый козырек, под которым малыши, играя в песочнице, могли спрятаться от солнца. На двух углах детской песочницы были установлены деревянные столбики, а сверху к столбикам были прикручены круглые деревянные диски - на них дети ставили машинки, сидели и использовали в качестве импровизированного столика. Один из двух элементов оказался вырван, да так, что теперь, играя, любой ребенок может легко пораниться о необтесанные края деревянного бруска.

Власти Кургана пообещали, что после окончания ремонта в Парке Победы будут установлены видеокамеры.

скамейка, Парк Победы(2019)|Фото:vk.com "ЧП Курган" Станислав Панихидин

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"Свиньи неблагодарные". В Кургане в еще не открытом после ремонта парке вандалы уже сломали новую скамейку

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Теги: Курган, Парк Победы, скамейка, вандалы



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