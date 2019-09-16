Россия разместила новые С-400 в Арктике

Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота России.

Там отметили, что с переходом на новую систему существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике. Ранее на вооружении полка стояли системы С-300.

Как сообщалось, Пентагон опасается превращения Арктики в плацдарм для атаки на территорию США .

При этом в Совете Федерации заявили, что России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выражал озабоченность в связи с милитаризацией Арктики. Как заявил глава МИД, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", есть тенденция наращивания военного присутствия некоторых западных государств в Заполярье, стремящихся снизить роль РФ в этом регионе.