08 Октября 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

"Нужно выполнить сейчас". Котова потребовала как можно скорее завершить ремонт дорожной развязки

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала как можно скорее завершить все ремонтные дорожные работы на пересечении улиц Блюхера и Дарвина.

Котова пояснила, что жители города постоянно жалуются на наличие в Челябинске пробок из-за закрытия этого участка.

Ее зам по дорожному хозяйству Владимир Алейников объяснил, что дорожники планируют завершить все работы до 25 октября этого года, однако такой ответ Котову не устроил.

"Челябинцам нужно ездить беспрепятственно. То, что было запланировано по плоскостной развязке необходимо максимально выполнить сейчас", - отметила врип главы Челябинска.

Алейников отметил, что сейчас активно ведется перенос сетей - это газопроводы, различные кабели связи и другие подземные коммуникации.

Котова добавила, что готова лично вести переговоры с компаниями для скорейшего завершения работ на участке.

Аналогичная ситуация сложилась и в Кургане, где с сегодняшнего дня закрыли на ремонт мост ЖБИ. Из-за этого город встал в многокилометровых пробках, сотни людей опоздали на работу.

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"Нужно выполнить сейчас". Котова потребовала как можно скорее завершить ремонт дорожной развязки

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Теги: Наталья Котова, Челябинск, развязка, ремонт, Дарвина, Блюхера, дорожники



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