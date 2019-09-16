08 Октября 2020
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Общество Курганская область
мост, ЖБИ (2019) | Фото:Накануне.RU

"Опоздало половина завода". В Кургане из-за закрытия моста ЖБИ сотни людей простояли в пробках и опоздали на работу

Жители Кургана выложили в соцсети шквал недовольных комментариев из-за того, что многие опоздали на работу по причине многокилометровых пробок.

В Кургане с сегодняшнего дня закрыли для движения мост ЖБИ - путепровод начали капитально ремонтировать, работы планируют завершить в конце следующего года.

Горожане написали в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган". Пользователь Любовь пишет, что половина работников предприятия "Курганмашзавод" опоздали на работу.

"Опоздало половина завода! Опоздание на 5 минут - снимается зарплата за полчаса! Уважаемые власти, откройте вы маршруткам дорогу под мостом ЖБИ, ну ведь разрешили же спецтранспорту! Это же ненормально, выходить на работу в 7:10, работая с 8:30, и при этом все равно опоздать из-за пробки! Надо что-то решать, это не смешно уже", - пишет женщина.

Еще одна жительница Кургана Екатерина написала, что ехала из Заозерного микрорайона час и сорок минут.

"Опоздала на работу к 10 с учетом того, что вышла из дома на 30 минут раньше. Завтра придётся вставать в 6, чтобы приехать к 10 на работу".

Однако нашлись и те, кто не разделяет гневные комментарии горожан по поводу закрытия моста.

"Не угодишь никому. Разваливался мост - плохо. Закрыли делать - опять плохо. Да, пробки, да, долго ехать через Промышленную улицу, ну что теперь делать то. Лучше вместе с мостом рухнуть что ли? Просто нужно выходить пораньше, а те, кто из Заозерного едут в центр, им нужно через Северный поселок ехать - там почти нет пробок", - написала Виктория.

Ранее власти Кургана извинились перед горожанами и попросили их потерпеть до завершения ремонта моста.

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"Опоздало половина завода". В Кургане из-за закрытия моста ЖБИ сотни людей простояли в пробках и опоздали на работу

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Теги: мост, ЖБИ, Курган, пробка



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Развитие сюжета:

Ранее 25.10.2019 11:11 Мск Строительство нового моста ЖБИ в Кургане идет с опережением графика

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