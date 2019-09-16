Покрас Лампас исправил скандальный арт-объект в форме креста в Екатеринбурге

Стало известно, как будет выглядеть "исправленный" арт-объект художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Напомним, объект в форме креста оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью. Тогда художник отказался от идеи креста в своем произведении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля уличного искусства "Стенограффия", Покрас Лампас незначительно изменил эскиз без потери эстетических качеств: арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем было. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия, а длинная осевая линия отныне не пересекается переходом.

"В работе по-прежнему использована цитата из манифеста Казимира Малевича. Неизменными останутся и главные цвета супрематизма: красный, черный и белый (в нашем случае серебряный). Исторически эти цвета были обусловлены дефицитом краски и сквозь годы обросли дополнительным смыслом: стали транслировать идею о неиссякаемой энергии и смелости", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что даты приезда художника в Екатеринбург сейчас уточняются. Планировалось, что Лампас посетит уральскую столицу в августе, но в связи с пикетами православных активистов он отложил свой визит.