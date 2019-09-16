Воронежская облдума открыла осеннюю сессию принятием законов, касающихся социальной сферы

Накануне в Воронеже областная дума на 47 заседании, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, рассмотрела 14 вопросов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе законодательного органа, в рамках первого заседания осенней сессии был принят ряд законов, касающихся социальной сферы.

В частности, депутаты утвердили законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2020 год, необходимой для определения суммы социальной доплаты к пенсии. Теперь в Воронежской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8750 рублей. Социальная доплата к пенсии из федерального бюджета будет установлена неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения в закон «О специализированном жилищном фонде Воронежской области». "Принятый законопроект определяет общее количество предоставляемых квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме – не менее 1 квартиры и не более 25 процентов от общего количества квартир в доме", – рассказал спикер областной Воронежской думы Владимир Нетёсов.

Депутаты внесли изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», которые конкретизируют распределение средств для образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность и обеспечивающих высокое качество предоставляемых услуг.

Кроме того, депутаты приняли законопроект, касающийся оказания населению региона бесплатной юридической помощи. В частности, принято решение передать полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в части предоставления коммунальных услуг от департамента предпринимательства и торговли департаменту ЖКХ и энергетики региона. Также депутаты одобрили законопроект, касающийся обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области. Он закрепляет за аппаратом Общественной палаты региона полномочия по обеспечению деятельности детского омбудсмена. Для этого в Палате планируют ввести 2 новые ставки, однако такое решение не приведет к дополнительным расходам облбюджета.

Воронежские депутаты внесли изменения в Закон Воронежской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Теперь для сельских депутатов сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера можно будет представлять однократно – в течение 4-х месяцев с момента избрания его депутатом, а не ежегодно, как было раньше.

Депутатский корпус также утвердил кандидатуры на должности мировых судей Воронежской области.