Роскосмос рассматривает возвращение огнестрельного оружия в экипировку космонавтов

В "Роскосмосе" изучают возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, передает РИА Новости.

Содержимое носимого запаса для экипажа корабля нового поколения "Орел" (ранее носил название "Федерация") будет определено на позднем этапе создания космического судна. Первый полет запланирован на 2025 год.

Напомним, ранее спорное высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вызвало бурное обсуждение в Сети. Он заявил, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация" – должен сменить название, чтобы не называться "как девочка".

Пистолеты выдавались космонавтам начиная с гагаринских времен и до 2007 года. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет. Они были предназначены для защиты от диких животных и охоты в случае аварийной посадки.

Ранее стало известно, что в России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку. Новые российские скафандры "Сокол-М" для экипажа космического корабля "Федерация" не будут снабжены ширинкой.

Негласная традиция была заложена еще со времен Юрия Гагарина. Для этого у космонавтов на текущем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" имеется специальная шнуровка.