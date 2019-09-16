08 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
В Ишиме автомобиль насмерть сбил продавщицу в палатке (2019) | Фото: vk.com/&quot;Ишим пере Подслушано&quot;

В Тюменской области автомобиль насмерть сбил продавщицу в палатке

Смертельное ДТП произошло накануне в 11.30 часов в Ишиме Тюменской области по адресу ул. 2-я Степная, 67, где располагается торговая база "На Ковровой".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, автомобиль "Джип Чероки" въехал в стоящие автомобили "Шкода Фабия" и "Лифан", а после этого еще и в металлический контейнер. В нем в тот момент работала продавщица - 61-летняя жительница Ишима. Шансов выжить у женщины, судя по фотоснимкам очевидцев, на которых видно, что автомобиль влетел в контейнер полностью, не было никаких - она погибла на месте, пишет ФедералПресс.

В Ишиме автомобиль насмерть сбил продавщицу в палатке(2019)|Фото: vk.com/"Ишим пере Подслушано"

По предварительным данным, мужчине 47-и лет стало плохо за рулем, и он на некоторое время потерял сознание. В сети проскакивала информация, что водитель болен эпилепсией. По словам пресс-секретаря областной госавтоинспекции Анжелы Борисовой, эта информация пока не нашла своего подтверждения. А вот то, что мужчина в момент ДТП был совершенно трезв, установило освидетельствование.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

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В Тюменской области автомобиль насмерть сбил продавщицу в палатке

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Теги: автомобиль, палатка, смерть



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