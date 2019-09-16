"Все воюют со всеми". Сенцов заявил, что ситуация на Украине его печалит

Вернувшийся на Украину Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что изменений на Украине за 5 лет не так много и это его печалит. Об этом он написал в Facebook.

Сенцов отметил, что он прибыл на Украину, словно на машине времени из 2014 года. И уже успел "много где побывать и много с кем пообщаться", что позволило сделать два предварительных вывода.

"1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, Сенцов хочет вернуться в Крым "на танках".