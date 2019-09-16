08 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
Авария на железнодорожных путях в Алтайском крае (2019) | Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

На Алтае СК возбудил дело из-за поезда, протаранившего вышку

Сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства крупной аварии на железнодорожных путях в Алтайском крае, жертвами которой стали несколько человек.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшие выходные на 178 километре станции Озерки, на железнодорожном пути № 6. В вечернее время машинист товарняка на полном ходу врезался в вышку автомотрисы. Позже выяснилось, что дежурные до получения приказа диспетчера пропустили электровоз по закрытому железнодорожному пути. Машинист увидел вышку автомотрисы, которой не должно быть на путях, но было поздно. В итоге столкновения избежать не удалось.

Пострадали трое электромонтеров контактной сети, которые работали с вышки. В результате аварии один человек погиб, еще двоих отвезли в реанимацию. На данный момент врачи борются за их жизнь.

В момент происшествия поезд двигался со скоростью около 50 км/час, сообщает ФедералПресс.

Авария на железнодорожных путях в Алтайском крае(2019)|Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

"Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев аварии и изъяли необходимую документацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Западно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В филиале РЖД сообщили, что обстоятельства ЧП будут установлены по результатам внутренней проверки.

"Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка. Западно-Сибирская железная дорога выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего", - сообщили в пресс-центре филиала РЖД.

Расследование уголовного дела продолжается.

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На Алтае СК возбудил дело из-за поезда, протаранившего вышку

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Теги: поезд, вышка, СКР, дело



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