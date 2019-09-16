Греф добился поддержки Антипинского НПЗ о которой просил Путина

Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700–800 млн, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации издания, по поручению вице-премьера Дмитрия Козака Минэнерго и Минприроды изменят условия лицензий на право пользования недрами Воронцовского, Гремячевского и Могутовского месторождений, которые принадлежат Антипинскому НПЗ. Ранее с соответствующей просьбой Греф обратился к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало Накануне.RU, глава Сбербанка попросил изменить экономические условия и предоставить новые преференции: повысить логистический коэффициент с 1,1 до 1,5, разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под нацпарком "Бузулукский бор" в Оренбургской области, которые "Новый поток" получил в 2015 г за 16,1 млрд руб.

Предложения раскритиковали Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС. Однако часть предложений Грефа была переработана - предлагается поддержать отрасль в целом: все нефтеперерабатывающие заводы смогут получить увеличенный вычет из бюджета в обмен на обязательство инвестировать в модернизацию. Минфин и Минэнерго готовят соответствующий законопроект.

Напомним, решение о введении наблюдения на предприятии вынесено 3 сентября. Активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR. К заводу подали иски предприятия группы "Новый поток", в которую входил АНПЗ.