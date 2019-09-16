Отопительный сезон в Екатеринбурге: первыми подключат Сортировку, ЖБИ, Синие Камни и центр

С сегодняшнего дня в уральской столице начался отопительный сезон. Екатеринбургская теплосетевая компания опубликовала график подключения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, в первую очередь тепло начнет поступать в детсады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. На первом этапе потеплеют батареи в домах на Сортировке, ЖБИ, Синих Камнях и в центре города.

Первый этап (16-18 сентября)

Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная), Сортировка (Пехотинцев, Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская);

Ленинский: Центр (Гоголя, Розы Люксембург, Горького, Белинского);

Октябрьский: Синие Камни, Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Центр (Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского);

Кировский: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого), Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).

Всего график подачи тепла в Екатеринбурге предусматривает четыре этапа. До 10 октября город должен быть подключен полностью.